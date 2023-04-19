Вкусность за 5 минут: рецепт быстрого пирога с яйцами и зеленым луком
UaPortal подготовил для вас быстрый рецепт пирога, когда на приготовление пищи совсем нет времени.
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Ингредиенты
– Кефир – 500 миллилитров
– Яйца – 2 штуки
– Мука – 300 грамм
– Разрыхлитель – 1 чайная ложка
– соль – 0,5 чайной ложки
– Кунжут – 1 чайная ложка (по желанию)
Начинка:
– Лук зеленый – 200 грамм
– Вареные яйца – 5 штук
– соль – щепотка
Способ приготовления:
Взбейте яйца, влейте кефир, смешайте.
Добавьте муку, разрыхлитель, соль и перемешайте.
В форму вылейте больше половины теста. Выложите начинку ( мелко порезанные яйца и лук), залейте оставшимся тестом. Посыпьте кунжутом.
Выпекайте при температуре 180 градусов 45 – 50 минут.
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