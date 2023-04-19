Вкусность за 5 минут: рецепт быстрого пирога с яйцами и зеленым луком

UaPortal подготовил для вас быстрый рецепт пирога, когда на приготовление пищи совсем нет времени.

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Ингредиенты

– Кефир – 500 миллилитров

– Яйца – 2 штуки

– Мука – 300 грамм

– Разрыхлитель – 1 чайная ложка

– соль – 0,5 чайной ложки

– Кунжут – 1 чайная ложка (по желанию)

Начинка:

– Лук зеленый – 200 грамм

– Вареные яйца – 5 штук

– соль – щепотка

Способ приготовления:

Взбейте яйца, влейте кефир, смешайте.

Добавьте муку, разрыхлитель, соль и перемешайте.

В форму вылейте больше половины теста. Выложите начинку ( мелко порезанные яйца и лук), залейте оставшимся тестом. Посыпьте кунжутом.

Видео дня

Выпекайте при температуре 180 градусов 45 – 50 минут.

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