Смакота за 5 хвилин: рецепт швидкого пирога з яйцями та зеленою цибулею

UaPortal підготував для вас швидкий рецепт пирога, коли на приготування їжі зовсім немає часу.

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Інгредієнти

– Кефір – 500 мілілітрів

– Яйця – 2 штуки

– Борошно – 300 грам

– Розпушувач – 1 чайна ложка

– Сіль – 0,5 чайної ложки

– Кунжут – 1 чайна ложка (за бажанням)

Начинка:

– Цибуля зелена – 200 грам

– Варені яйця – 5 штук

– Сіль – дрібка

Спосіб приготування:

Збийте яйця, влийте кефір, змішайте.

Додайте борошно, розпушувач, сіль та перемішайте.

У форму вилийте більшу половину тіста. Викладіть начинку ( дрібно порізані яйця та цибулю), залийте рештою тіста. Посипте кунжутом.

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Випікайте при температурі 180 градусів 45 – 50 хвилин.

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