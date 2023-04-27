Хрумке тісто, горішки та м'яка сирна начинка: смачний рецепт чізкейку-баклави від шеф-кухаря

Чізкейки – дуже смачна та проста страва, яке не потребує особливих зусиль. Вони чудово підійдуть як для святкового столу, так і на кожен день.

Смачним рецептом корисного чізкейка-баклави з горіхами та сирною начинкою поділилась шеф-кухарка Валя Саєнко в Instagram. Вона зауважила, що це просто вогненне поєднання хрумкого тіста, горішків та м'якої начинки.

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Інгредієнти (на форму 27 см):

Тісто філо – 300 г.

Масло вершкове – 180 г.

Горіх волоський – 300 г.

Пудра цукрова – 30 г.

Мед – 30 г.

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Крем-сир – 750 г.

Цукор – 250 г.

Яйця – 4 шт.

Фісташка очищена – 150 г.

Для заливки:

Вода – 150 г.

Цукор – 50 г.

Мед – 50 г.

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Спосіб приготування:

Насамперед треба розтопити вершкове масло і підсмажити волоські горіхи. Саєнко порадила все підготувати і вже потім збирати десерт, оскільки тісто філо дуже швидко сохне і з ним потрібно працювати швиденько.

Далі переходьте до заливки. Змішайте крем-сир, яйця і цукор. Потім все збиваємо міксером до утворення однорідної маси.

У блендері треба збити обсмажені волоські горіхи, цукрову пудру та мед. Перед цим горіхи треба потерти руками, щоб очистити від шкірки.

Форму для випікання змастіть розтопленим вершковим маслом і по одному викладайте листи тіста.

"Виклали – змастили кісточкою – виклали – змастили і так 4-5 разів. Викладаємо внахльост, формуємо наше дно. Зверху викладаємо перебитий волоський горіх і повторюємо знову процедуру з тістом і маслом", – пояснила Саєнко.

В середину викладіть сирну начинку, обріжте зайве тісто і ставте в духовку для випікання при температурі 160 градусів 30 хвилин.

Поки випікається, зробіть сироп. Для цього змішайте воду, цукор, мед і проваріть.

Коли дістали чізкейк, залийте сиропом тісто (як на відео) і запікайте ще хвилин 10-15 до утворення рум'яної шкірки.

"Як перевірити чи готово? Торт має бути досить цупкий. І трішки тремтіти в середині", – зауважила шеф-кухарка.

Після того, як дістали чізкейк з духовки, обережно підріжте краї від форми, аби під час охолодження вони не залишилися на формі. Після охолодження залиште в холодильнику на мінімум 4 години. Для прикрашання використайте фісташки.

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