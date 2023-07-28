Детское масло и картофель: 5 экспресс-методов ухода за руками

Наши руки могут рассказать многое о нашем возрасте, поэтому важно обеспечивать им качественный уход. К счастью, существуют очень простые и эффективные способы ухода за руками.

О них поведал сайт lady.tochka.net.

Детское косметическое масло способно творить чудеса, а если добавить несколько капель эфирного масла розмарина, эффект увеличится. Перед сном нанесите толстый слой этого средства на руки, надежно зафиксируйте хлопчатобумажными перчатками и оставьте так до утра.

Если варите картофель, не спешите выливать воду, в которой она варилась. Эта вода может стать великолепной ванночкой для рук. Окуньте их в теплый отвар, успокойтесь и подумайте о приятном, пока они насыщаются полезными веществами. После этого смажьте руки жирным кремом и используйте перчатки во время мытья посуды.

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Капустный рассол и молочная сыворотка – это первые помощники в борьбе с неприятной шершавостью. Если у вас есть трещинки, сделайте себе ванночку из разведенного водой картофельного крахмала или отвара льняных семян.

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Не забывайте о коже локтевых суставов. После ванны хорошо протрите эти места морской солью, кофейной гущей или скрабом, а затем обязательно смажьте локти оливковым или кунжутным маслом.

Крем для рук – ваш незаменимый помощник. Выбирайте его в зависимости от потребностей твоей кожи: глицерин или диметикон помогут удержать влагу, масла питают и смягчают, экстракты ромашки и календулы оказывают успокаивающее действие, а алоэ исцеляет мелкие трещинки. Витамин Е поможет сохранить естественную структуру молодой кожи.

Напомним, мы уже писали о простых способах отмыть руки после чистки картофеля.

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