Простые и быстрые способы отмыть руки после чистки молодого картофеля

Молодой картофель очень популярный продукт среди украинцев. Ее можно легко почистить и быстро готовить, но если не использовать перчатки после очистки, кожа на руках испачкается соком овощей, который въедается и тяжело отмывается.

Отмыть руки после чистки молодого картофеля помогут простые советы. Эти способы действенны и проверены.

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Мицеллярная вода – смочите ватный диск и тщательно протрите руки.

Лимонный сок или уксус – налейте в широкое и глубокое блюдце 50 мл воды, добавьте столовую ложку лимонного сока или уксуса и замочите в растворе руки. Через 5-10 минут промойте руки теплой водой.

Сода – смочите руки и присыпьте их содой. Возьмите кухонную губку и ее мякоть стороной потрите пальцы и ногти.

Помидор – разрежьте пополам и натрите руки, уделяя большее внимание ногтям. Через 5-6 минут вымойте руки под проточной водой.

Вазелин, глицерин или подсолнечное масло – смажьте руки и протрите ватным диском. При необходимости – повторите.

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