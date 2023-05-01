Как быстро отмыть руки после ремонта авто: простой лайфхак

Когда мы занимаемся ремонтом автомобиля, мы не можем уйти от загрязнения наших рук, а очистить их от следов машинного масла и других "автомобильных" загрязнений не так просто. Но есть способ справиться с этой проблемой – можно сделать специальную пасту из подручных средств.

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Чтобы сделать эту пасту, вам понадобится:

хозяйственное мыло;

средство для мытья посуды;

просеянный песок.

Сначала нужно измельчить брусок хозяйственного мыла. Можно натереть его на большую терку или настругать ножом. Пересыпать мыльную стружку в емкость, залить небольшим количеством воды и тщательно перемешать. Оставить на 12 часов – за это время образуется густая паста.

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Далее в нее добавляем небольшое количество моющего средства и просеянного песка. Затем тщательно перемешиваем смесь и паста готова. Хранить его нужно в закрытой емкости – иначе она засохнет и станет непригодной для использования.

Песок представляет собой естественный абразив, который поможет очистить руки от сложных загрязнений, но нужно помнить, что он может забивать канализацию. Поэтому мыть руки этой пастой нужно на улице. Чистые руки следует смазать питательным кремом.

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