Грязнее сидений унитазов: почему нужно каждый раз мыть руки после использования смартфонов

:мартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы носим их, берем их к себе в постель, кладем на стол во время завтраков, обедов или вечеров. Однако даже не подозреваем, что после телефона руки нужно мыть так же, как после посещения туалета.

Как пишет издание The Conversation, кроме того, что телефоны вредят нам из-за отвлечения на них, когда мы находимся за рулем или переходим дорогу, мы еще и можем подхватить от гаджетов микробы, бактерии или вирусы.

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Ученые подсчитали, что люди затрагивают свой телефон сотни, если не тысячи раз в день. После того, как телефон побывал в руках, почти никто не уходит их мыть.

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"Но учитывая то, насколько отвратительными и зараженными могут быть телефоны, возможно, пора больше подумать о гигиене мобильных телефонов… Ряд исследований, проведенных по микробиологической колонизации мобильных телефонов, показывает, что они могут быть заражены разными видами потенциально патогенных бактерий. К ним относятся: кишечная палочка, вызывающая диарею и инфицирующий кожу стафилококк, а также актинобактерии, которые могут вызвать туберкулез и дифтерию, цитробактерии, которые могут привести к болезненным инфекциям мочевыводящих путей", – пишет издание.

На телефонах исследователи находили и Enterococcus, вызывающий менингит, Klebsiella, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas и Streptococcus – все они могут оказать равно негативное влияние на людей.

Исследования обнаружили, что многие возбудители на телефонах часто устойчивы к антибиотикам, то есть их нельзя лечить обычным лекарством. Это вызывает беспокойство, поскольку эти бактерии могут вызвать инфекцию кожи, кишечника и дыхательных путей.

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Ученые выяснили, что даже если вы очищаете телефон антибактериальными салфетками или спиртом, микроорганизмы все равно могут повторно колонизировать его, а это значит, что дезинфекция должна быть регулярным процессом.

В частности, телефоны содержат пластик, могут хранить и передавать вирусы – это и COVID-19, ротавирус, грипп и норовирус, кишечные инфекции.

Специалисты отмечают, что людям нужно начать регулярно чистить телефон. Да, Федеральная комиссия по связи США фактически рекомендует ежедневную санитарную обработку вашего телефона и других устройств.

Например, используйте спиртосодержащие салфетки или спреи. Они должны содержать не менее 70% спирта для дезинфекции корпусов телефонов и сенсорных экранов, и по возможности это нужно делать каждый день.

Однако не распыляйте дезинфицирующие средства непосредственно на телефон и держите жидкости вдали от точек подключения и других отверстий телефона. Избегайте использования отбеливателей или абразивных чистящих средств. И после "уборки" тщательно вымойте руки.

Есть и другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы телефон не стал источником вирусов. Не делитесь своим телефоном с другими, если у вас есть какая-либо инфекция или вы не продезинфицировали его. Если детям разрешено играть с телефоном, продезинфицируйте его как можно скорее.

И примите за привычку откладывать телефон, когда он не используется, а затем дезинфицировать или мыть руки. Иногда можно дезинфицировать зарядное устройство телефона.

Ранее ученые предупредили, что облака могут переносить опасные бактерии, устойчивые к лекарству.

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