Диетологи назвали топ-5 несладких продуктов, резко повышающих уровень глюкозы в крови

Диетолог Букет Эрташ Сефер поделилась выводами по поводу тех продуктов, которые рекомендует исключить из рациона для снижения уровня потребления сахара.

Об этом пишет radiotrek.

Соусы

К примеру, в лимонных и гранатовых соусах значительное количество сахара. Поэтому рекомендуется заменять соусы на свежие ингредиенты или готовить их дома.

Колбасные изделия

Обычно каждая сосиска или колбаса содержит крахмал или добавленный сахар. Поэтому важно внимательно читать слог на этикетках таких продуктов.

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Безглютеновые продукты

Не всегда безглютеновые продукты так полезны, как они рекламируются. Это связано с вероятностью содержания глюкозного сиропа в безглютеновом печени и добавленного сахара в молочных безлактозных продуктах.

Бульоны быстрого приготовления

Перед использованием готового бульона рекомендуется подробно ознакомиться с его составом.

Соленые крекеры

Часто ароматизированные соленые крекеры содержат сахар, поэтому следует внимательно выбирать такие продукты.

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