Какие продукты провоцируют появление прыщей летом

Акне является распространенным проблемным заболеванием кожи, обычно ухудшающимся летом. Чтобы снизить вероятность возникновения этой неприятной проблемы, врачи рекомендуют пересмотреть свое питание и избежать некоторых продуктов.

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Уменьшение потребления определенных продуктов может заметно улучшить состояние кожи. Таким образом, для профилактики акне, эксперты рекомендуют соблюдать диеты, такие как Средиземноморская или Гарвардская. Об этом пишет портал HealthShots.

Продукты, от которых следует воздержаться:

Манго и сладости Слишком большое количество сахара может способствовать гормональному дисбалансу, что, в свою очередь, способствует возникновению акне. Молоко: Высокое количество белка сыворотки может также повлиять на увеличение риска развития акне. Рафинированные углеводы: Продукты, такие как макароны и белый хлеб, могут повысить уровень сахара в крови, что также может способствовать возникновению проблем с кожей.

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