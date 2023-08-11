Які продукти провокують появу прищів влітку

Акне є поширеним проблемним захворюванням шкіри, яке зазвичай погіршується влітку. Щоб зменшити ймовірність виникнення цієї неприємної проблеми, лікарі рекомендують переглянути своє харчування та уникнути деяких продуктів.

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Зменшення споживання певних продуктів може помітно покращити стан шкіри. Таким чином, для профілактики акне, експерти рекомендують дотримуватись дієт, як от Середземноморська або Гарвардська. Про це пише портал HealthShots.

Продукти, від яких варто утриматися:

Манго та солодощі: Занадто велика кількість цукру може сприяти гормональному дисбалансу, що, в свою чергу, сприяє виникненню акне. Молоко: Висока кількість сироваткового білка може також вплинути на збільшення ризику розвитку акне. Рафіновані вуглеводи: Продукти, як от макарони та білий хліб, можуть підвищити рівень цукру в крові, що також може сприяти виникненню проблем зі шкірою.

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