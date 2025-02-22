"Динамо" арендует боливийца Мигелито: новый талант в Киеве

Киевское "Динамо" завершает переговоры с "Сантосом" по аренде 20-летнего атакующего полузащитника Мигелито. Боливиец уже имеет опыт выступлений на международном уровне и может стать интересным усилением для украинского клуба. Соглашение еще не официально оформлено, однако по сообщениям боливийского журналиста Абрахама Афха, стороны уже практически согласовали все детали, осталось решить формальные вопросы. Мигелито рассматривает этот переход как шанс получить больше игровой практики и адаптироваться к европейскому футболу, ведь в составе "Сантоса" ему не хватало времени на поле из-за большой конкуренции.

Молодой футболист уже провел 20 матчей за национальную сборную Боливии и забил пять мячей, что свидетельствует о его потенциале и способности действовать на высоком уровне. В "Сантосе" он сыграл лишь четыре поединка в этом сезоне, не отметившись результативными действиями, что было обусловлено ставкой тренерского штаба на более опытных исполнителей. Конкуренцию на его позиции создали Габриэл Верон, вернувшийся из аренды в "Порту", и Беньямин Рольгайсер, трансфер которого из "Бенфики" обошелся клубу в 11 миллионов евро. Из-за этого руководство "Сантоса" согласилось отдать боливийца в аренду, чтобы он получал больше практики.

Переход Мигелито в "Динамо" выглядит интересным шагом, ведь киевляне сейчас работают над обновлением состава и поиском вариантов для усиления атаки. Футболист хорошо работает с мячом, быстро принимает решения и может стать полезным в ситуациях, когда команде нужно найти нестандартный ход. В то же время адаптация к украинскому футболу может стать для него вызовом, поскольку темп игры и физическая борьба здесь отличаются от южноамериканских чемпионатов. Многое будет зависеть от того, насколько быстро ему удастся освоиться в новых условиях и доказать тренерскому штабу свою готовность играть на высоком уровне.

Украинские клубы нечасто подписывают молодых игроков из Южной Америки, хотя в свое время такие трансферы приносили успех, особенно в "Шахтере". Если этот переход окажется удачным, возможно, "Динамо" также начнет обращать больше внимания на этот рынок. В то же время пока этот трансфер стоит рассматривать как частный случай, а не как новую тенденцию. Главный вопрос - сможет ли он проявить себя и стать игроком, способным повлиять на результаты команды.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!