Дизайнеры назвали цвета, которые нужно использовать в малоосвещенных комнатах

Работа с темными комнатами всегда вызывает определенные трудности у дизайнеров, и эта проблема достаточно распространена, так как квартир с окнами, выходящими на север достаточно много. Выбор цветов может существенно повлиять на общую атмосферу в комнате и сделать ее освещенной и уютной.

Об этом пишет Радиотрек.

Для темных помещений лучше всего подходят такие цвета:

Белый

Белый цвет известен своей легкостью и свободой, он может придать комнате легкость и яркость. Белый может использоваться не только в качестве основного цвета в интерьере, но и как фон для акцентов и текстур. Он отлично сочетается с разными цветами и создает ощущение простора и свежести.

Нежно-серый

Использование светло-серых и темно-серых оттенков поможет создать мягкую и уютную атмосферу в комнате. Игра на контрасте между светлыми и темными оттенками может придать комнате глубину и стиль.

Прохладная мята

Мятный цвет известен своей природной свежестью и легкостью. Он может создать беззаботную и спокойную атмосферу в комнате, способствуя отдыху. Мятный цвет также известен своей способностью поднимать настроение и делать помещение более ярким.

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Теплая лаванда

Лавандовый цвет набирает популярность в интерьерном дизайне. Этот цвет носит более женственный характер и придает помещению легкость и даже нежность. Лаванд может быть использован как основной цвет или акцент в декоре комнаты.

Выбор цвета для темной комнаты зависит от личного стиля и предпочтений, но правильно подобранный оттенок может сделать комнату более яркой и уютной.

Напомним, мы уже писали, какие три вещи делают интерьер немодным.