Как сделать комнату в общежитии стильной и уютной: 10 советов, которые сделают ваше жилье комфортным

Когда мы слышим слово "общежитие" на ум приходит образ маленькой неуютной комнаты. Но все не так плохо. Если вам нужно будет переехать в общежитие - обустроить комнату можно так, что она станет уютной и стильной.

Используйте вертикальное пространство

Вещи, которые вы редко используете, кладите на верхние полки шкафа или на сам шкаф. Приобретите набор стильных однотонных коробок, в которые вы будете складывать и упорядочивать вещи.

Используйте место под кроватью

Здесь можно хранить коробки с обувью, постельное белье и зимние верхние вещи в специальных контейнерах.

Продумайте освещение

Зонируйте пространство разными видами светильников. Поставьте лампу у кровати, торшер в углу – и вид комнаты сразу изменится.

Дополните пространство важными для вас вещами

Фотография семьи и близких людей, любимые духи, напоминающая о важном событии в вашей жизни – все это наполнит пространство уютом и вашей энергетикой и создаст ощущение дома.

Поставьте растения

Зелень придает свежести и разбавляет интерьер ярким цветом. Кроме того, она выполняет не только эстетическую, но и практическую функцию – выделяет кислород, поглощает углекислый газ и, соответственно, освежает воздух.

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Застелите кровать уютным пледом

Красивый новый плед способен кардинально изменить облик комнаты. То же делают и шторы на окнах.

Соблюдайте порядок

Складывайте вещи на свои места, ведь бардак делает пространство непривлекательным и зрительно его уменьшает. Также используйте многофункциональные предметы, они экономят пространство.

Покупайте только те вещи, которые действительно нужны. Не перегружайте пространство, это ведь очень ценная вещь в комнате общежития.

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