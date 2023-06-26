Проверены простые методы, как быстро снять старые обои

В случае желания сделать ремонт в доме собственноручно, можно столкнуться с проблемой, что старые обои не так уж легко содрать. С бумажными обоями проблем не будет, но если это виниловые или флизелиновые, придется немного заморочиться.

Специалисты по ремонтам отмечают, что спешить срывать старые обои не стоит. Для начала нужно запастись следующими инструментами:

шпатели (широкий и узкий);

нож;

валик перфорирующий или игольчатый;

обойный "тигр";

губка.

Если у вас бумажные обои, их легко содрать, начиная снизу и тянуть полотно доверху. Если они плохо сходят, нужно помогать им шпателем, однако не переусердствуйте, чтобы не повредить поверхность стены.

Если части бумажных обоев плохо сходят, их обрызгивают водой, желательно теплой, затем оставляют отмокать минут 10-15 и соскребают остатки шпателем.

Для лучшей эффективности можно приготовить особый раствор. Для этого вам понадобится горячая вода (ведро), жидкое мыло и столовая ложка соды. Смешайте все и нанесите губкой обои. Этот раствор эффективно размягчает клей и облегчает обдирку обоев.

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Чтобы отодрать флизелиновые или виниловые обои, тоже следует начинать сдирать их со стены снизу и тянуть полотно доверху. Если отдельные участки не подвергаются срыву, можно их смочить, но прежде чем использовать специальные инструменты, повреждающие поверхность таких обоев, чтобы они могли промокнуть.

"Обои, верхний слой которых влагостойкий, предварительно обрабатываются обойным "тигром", перфорирующим или игольчатым валиком. Смачивать полотна следует по участкам, чтобы влага не высыхала до удаления смоченного участка", – говорится в сообщении.

Специалисты добавляют, что в продаже есть немало специальных средств, быстро и хорошо впитываемых обоями и позволяющих их легко снять.

Главное – следовать инструкциям при подготовке состава. Обычно порошок, жидкость или гель разводится водой, традиционным способом наносится на поверхность холста и остается на указанное на упаковке время. Водостойкие материалы для лучшей пропитки рекомендуется предварительно обработать ножом или обойным тигром. Способ оправдал себя при применении на обоях разных видов, включая текстильные", – говорят эксперты.

Существует еще один метод для легкого снятия обоев – это отпаривание. Нужно взять утюг или парогенератор. Включить и пропарить полотна обоев. Старый клей отойдет и обои будут легко подвергаться демонтажу.

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