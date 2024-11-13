Для бизнеса и промышленных потребителей временно вводятся ограничения мощности – Укрэнерго

В Украине вводится временное ограничение электроснабжения для промышленных объектов и бизнеса 13 ноября. Это вызвано временным понижением маневровой генерации и значительным сокращением импорта электроэнергии.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго". Ограничения будут действовать в течение суток и отменены вечером после наладки работы оборудования. Важно отметить, что ограничения не коснутся бытовых потребителей.

Читайте также: Круглосуточный свет без отключений: какое решение придумал украинец в своей квартире

Энергетики призывают всех потребителей к рациональному использованию электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки. Представителям бизнеса рекомендуется рассмотреть возможность импорта электроэнергии для собственных нужд во избежание вынужденных ограничений мощности в будущем.

Напомним, украинцам посоветовали готовиться к тяжелой зиме.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!