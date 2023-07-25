Для чего использовать дрожжи во время стирки: вы будете довольны

Раньше в ассортименте магазинов не было такого большого разнообразия средств для стирки, как это имеет место в настоящее время. В прошлом, наши бабушки удачно использовали простые, но действенные методы, чтобы добиться идеального результата при испарении белья.

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Несмотря на то, что некоторые из этих "бабушкиных" методов могут показаться странными, они давно зарекомендовали свою эффективность. Один из таких методов – использование дрожжей во время стирки.

Следует отметить, что для этих целей используют живые дрожжи, обычно продающиеся в виде брусочков, а не порошок в пакетиках. Эта пищевая добавка обладает удивительным свойством – она справится с самыми сложными пятнами на одежде. Дрожжи могут выступать как пятновыводитель, так и в качестве отбеливателя, обеспечивая впечатляющий результат.

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Отметим, что дрожжи подходят только для ручной стирки. Из-за высоких оборотов и высоких температур добавка может вести себя непредсказуемо. Если добавить дрожжи в стиральную машину, на вещах после стирки будут разводы, а канализация забьется.

Напомним, мы уже писали, как не сломать стиральную машину.

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