Для чого використовувати дріжджі під час прання: ви будете задоволені

Раніше в асортименті магазинів не було такої великої різноманітності засобів для прання, як це має місце в сучасний час. У минулому, наші бабусі вдало використовували прості, але дієві методи, щоб досягти ідеального результату при випарюванні білизни.

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Незважаючи на те, що деякі з цих "бабусиних" методів можуть здатися дивними, вони давно зарекомендували свою ефективність. Один із таких методів - використання дріжджів під час прання.

Варто зазначити, що для цих цілей використовують живі дріжджі, які зазвичай продають у вигляді брусочків, а не порошок. Ця харчова добавка має дивовижну властивість - вона впорається з найскладнішими плямами на одязі. Дріжджі можуть виступати як засіб для виведення плям, так і в якості відбілювача, забезпечуючи вражаючий результат.

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Зазначимо, що дріжджі підходять лише для ручного прання. Через високі обороти та високі температури добавка може поводитися непередбачувано. Якщо додати дріжджі до пральної машини, на речах після прання будуть розводи, а каналізація заб'ється.

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