Для чего нужна петелька на кроссовках: вы будете удивлены

Петельки на кроссовках и туфлях выполняют не только функцию украшения или средства узнаваемости бренда. Очевидно, что они предназначены для облегчения процесса снятия обуви. Благодаря ним можно легко освободить ногу от обуви без лишних усилий – достаточно потянуть петлю вверх, и кроссовки или туфли снимаются мгновенно.

Об этом пишет ukr.media.

В дождливую погоду, когда нужно занести обувь в дом, не запачкав пол, петельки станут вашими надежными союзниками. Они позволяют убрать обувь без загрязнения рук и одежды. Эти полезные приложения также все чаще используют на зимней обуви.

Также петли пригодятся при уходе за обувью. Многие стирают свою обувь в машинке. Поэтому во избежание загрязнения обувью других вещей через петли проводят шнурки и связывают пару вместе.

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Кроме того, правильное просушивание обуви – это важный аспект. На Западе хозяйки знают, что не стоит портить форму обуви, оставляя ее под батареей. Просто протяните шнурки через петли и повесьте бельевую бечевку или сушилку для обуви.

Также петли могут быть полезны в дождливую погоду, во время походов по болотистым местам или по мокрой траве. Они помогают сохранить штаны сухими и чистыми. Просто заправьте штанины в петли на заднике, и они не будут соприкасаться с влагой и грязью.

Напомним, мы уже писали, где запрещено хранить обувь.

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