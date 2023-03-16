Сокращает срок службы: где категорически запрещено хранить обувь

Как запрещено хранить обувь - как нужно хранить обувь на дому

Уже пора менять зимнюю обувь на весеннюю. Поэтому многие совершают ошибку, при хранении.

В некоторых местах категорически запрещено хранить обувь. Среди таких мест – даже балкон.

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Каких мест лучше избегать для хранения обуви

Обувь лучше не держать на балконе, особенно летом. Высокая температура и перепады температуры опасны для ботинок и сапог. Обувь может расклеиться из-за жаркой погоды.

Не следует хранить зимнюю обувь в контейнерах, боксах или лотках, которые не могут пропускать воздух. Так как на обуви может завестись плесень и грибок.

Когда храните обувь дома, то следует добавить к ним подушечки с силиконовыми шариками. Обычно они идут при покупке обуви в коробке. Подушечки будут поглощать излишнюю влагу.

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Лучшее место для хранения обуви

Лучше всего обувь хранить в шкафу. Прежде чем его ставить туда, нужно тщательно почистить его, помыть и удалить грязь. Также нужно постирать шнурки.

Не забывайте, прежде чем ставить обувь в шкаф, она должна быть сухой. Внутрь можно положить бумагу. Затем пару поместите в коробку, но разделите ее бумагой или картоном.

Достаточно удобно держать обувь в специальном обувном шкафу. Снизу можно поставить сапоги, а посреди ботинки. А на самых маленьких полках – кеды, кроссовки и туфли с босоножками.

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Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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