Добавьте в молоко всего два ингредиента: Как приготовить творог в домашних условиях

Украинский кулинарный блоггер и ресторатор Евгений Клопотенко в своем обучающем видео, опубликованном на его YouTube канале, делится легким и простым рецептом приготовления натурального сыра из молока дома.

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Для этого необходимо иметь следующие ингредиенты:

2 л молока;

сок одного лимона;

щепотка соли.

Чтобы приготовить творог, необходимо слить в молоко сок одного лимона, добавить щепотку соли, тщательно перемешать и нагреть на маленьком огне.

"После нагрева молока начнет сворачиваться и станет однородной массой. Затем мы переливаем эту массу на марлю", - пояснил Клопотенко.

Видео дня

Получившуюся массу нужно настоять несколько часов в марле. После этого наш натуральный сыр готов к употреблению. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно хранить молоко, чтобы оно не портилось как можно дольше.

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