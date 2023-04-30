Додайте в молоко всього два інгредієнти: Як приготувати кисломолочний сир в домашніх умовах

Український кулінарний блогер і ресторатор Євген Клопотенко у своєму навчальному відео, що було опубліковане на його YouTube каналі, ділиться легким і простим рецептом приготування натурального сиру з молока вдома.

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Для цього потрібно мати наступні інгредієнти:

2 л молока;

сік одного лимона;

дрібка солі.

Щоб приготувати сир, необхідно злити у молоко сік одного лимона, додати дрібку солі, ретельно перемішати і нагріти на маленькому вогні.

"Після нагрівання молоко почне згортатися і стане однорідною масою. Потім ми переливаємо цю масу на марлю", – пояснив Клопотенко.

Отриману масу потрібно настояти кілька годин на марлі. Після цього наш натуральний сир готовий для вживання. Смачного!

Відео дня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно зберігати молоко, щоб воно не псувалось якомога довше.

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