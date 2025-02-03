Мошенники начали рассылать украинцам поддельные письма от имени компании "Газораспределительные сети Украины", требуя подписания договоров или оплаты счетов. На самом деле эта информация не соответствует действительности и имеет целью похищение личных данных граждан.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД). Мошенники рассылают поддельные письма, содержание которых обычно выглядит следующим образом:

требование подписать договор или подтвердить документы;

настойчивый призыв оплатить счета за распределение природного газа;

ссылка для перехода, которая содержит фишинговые угрозы.

''Добрались'' до газовых платежек: украинцам рассказали, как не попасться на новую схему мошенников. Источник: ЦПИ

Мошенники используют эти сообщения для завладения вашими личными данными. Представители компании "Газсети" предостерегают: переходить по подобным ссылкам крайне опасно. "Газораспределительные сети Украины" напоминают потребителям о важности соблюдения правил безопасности и рекомендуют внимательно проверять адрес электронной почты отправителя:

официальный электронный адрес компании заканчивается на @grmu.com.ua;

любые другие варианты, в частности адреса с доменами, которые могут выглядеть или звучать похоже, являются поддельными.

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Если вам пришло подобное подозрительное письмо:

сразу проверьте адрес электронной почты отправителя;

не переходите по указанным в письме ссылкам;

при малейших сомнениях свяжитесь с компанией "Газсети" через официальные каналы связи.

Как уберечься

не открывайте письма, если они вызывают подозрение;

не предоставляйте личные данные, даже если запрос поступает якобы от известной компании;

всегда сверяйте официальные контакты компании перед тем, как реагировать на электронные письма.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества:

смените пароли ко всем своим аккаунтам;

заблокируйте финансовые счета и свяжитесь с банком, чтобы предотвратить несанкционированные операции;

немедленно обратитесь в правоохранительные органы и сообщите о случае мошенничества.

Напомним, ранее мы рассказывали о мошенничестве через фишинговые сайты и как от него уберечься.

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