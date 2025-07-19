Должны ли пенсионеры отрабатывать две недели, если увольняются: подробности

Большинство людей знают, что работник обычно обязан отработать две недели после увольнения. Но имеет ли это отношение к пенсионерам?

Ответ на этот вопрос обнародовали на портале "Юристи.ua". Об этом сообщает "24 Канал".

В соответствии со статьей 38 Кодекса законов о труде, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, при условии письменного предупреждения работодателя за две недели. Однако, если работник уходит на пенсию, работодатель обязан прекратить трудовой договор в тот же срок, который указал работник, без необходимости отрабатывать две недели.

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Согласно Кодексу законов о труде Украины, работодатель обязан уволить работника в желаемый им срок, если тот не может продолжать выполнять свои обязанности по определенным причинам. Однако для этого должно быть наличие уважительной причины, к которым относятся:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

поступление в учебное заведение;

невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением;

беременность;

уход за ребенком до достижения им четырнадцатилетнего возраста или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или лицом с инвалидностью I группы;

принятие на работу по конкурсу.

Работодатель имеет право требовать подтверждения указанных причин, например, медицинскую справку или другой соответствующий документ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинские пенсионеры могут получить пять дополнительных выплат.

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