Должны ли школьники проходить медосмотр перед учебным годом

Согласно статье 21 Закона Украины "О полном общем среднем образовании", учреждения здравоохранения совместно с образовательными органами ежегодно проводят бесплатные медицинские осмотры для школьников.

РБК-Украина, ссылаясь на эксклюзивные комментарии Министерства образования и науки Украины (МОН), сообщает, кому из учеников обязательно нужно пройти медосмотр перед началом учебного года.

Обязательные медицинские осмотры

Согласно Порядку проведения медицинских осмотров, утвержденного Министерством здравоохранения Украины, все учащиеся должны проходить обязательные медицинские профилактические осмотры. Этот порядок определяет механизм и перечень необходимых обследований, проводимых врачом первичной медицинской помощи (ПМД).

Во время осмотра врач собирает анамнез, проводит полное физикальное обследование, проверяет остроту зрения и слуха, измеряет рост и массу тела, исследует осанку и другие необходимые обследования. В случае необходимости врач первички выдает направление на обследование у врачей-специалистов, а также на проведение клинических, лабораторных и других исследований.

"Обследование врачом ПМД включает сбор анамнеза, полное физикальное обследование, проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний, а также измерение роста и массы тела, исследование остроты зрения, слуха (шепотливый язык), осанки и плантографии", - отмечают в МОН.

После медицинского осмотра врач первички формирует обобщенный вывод о состоянии здоровья ребенка. Этот вывод содержит рекомендации относительно физической активности, уровня физической нагрузки, дополнительных обследований, лечения (при наличии показаний), профилактических прививок и режима питания.

Справка по форме №086/о

По результатам осмотра выдается выписка из медицинской карточки амбулаторного больного по форме № 086/о. Этот документ действует в течение года с даты прохождения осмотра. Семейный врач заполняет данные о ребенке, включая состояние здоровья и рекомендации по физическим нагрузкам. Документ может получить один из родителей ребенка.

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