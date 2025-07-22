Дополнительные 700 гривен к субсидии: кто из украинцев получит средства на коммуналку

Граждане Украины могут воспользоваться субсидией и дополнительной финансовой помощью для покрытия расходов на коммунальные услуги. Узнайте, кто может получить такую двойную поддержку от правительства.

В Днепре уязвимые семьи могут получить дополнительную финансовую помощь для покрытия расходов на коммунальные услуги. Это ежемесячная выплата, которая предоставляется отдельно от государственной субсидии. Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на департамент социальной политики.

Помощь могут получить семьи, где есть дети с инвалидностью, лица с инвалидностью I группы (включая нарушения зрения, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психические заболевания или инвалидность с детства), а также лица с инвалидностью II группы с детства.

Читайте также: Украинцам рассказали, как правильно платить за газ, чтобы платеж точно засчитался

Итак, размер помощи меняется в зависимости от времени года:

в период, когда отопление не используют, выплачивается по 500 гривен в месяц;

в отопительный сезон – 700 гривен ежемесячно на каждого человека с инвалидностью в семье.

Это реальный способ снизить финансовую нагрузку на семьи, которые и так переживают сложные времена. Получить дополнительную помощь можно без потери субсидии, поскольку эти программы действуют параллельно.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько придется платить за кубометр газа с 1 августа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!