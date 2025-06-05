Досрочная пенсия: какой категории украинцев можно на нее рассчитывать и как оформить выплаты

Оставшиеся без работы люди предпенсионного возраста имеют право досрочно оформить пенсию. Основное условие – на момент увольнения до пенсионного возраста должно оставаться не более 1,5 лет, а также необходимо иметь необходимый страховой стаж для назначения пенсии в минимальном размере.

Речь идет о работниках, уволенных не по их инициативе, а в связи с ликвидацией предприятия, его реорганизацией, банкротством, изменением профиля деятельности или сокращением численности/штата. Закон "О занятости населения" гарантирует таким лицам право на досрочный уход на пенсию. Об этом пишет nv.ua.

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Чтобы воспользоваться этой возможностью, уволенный должен зарегистрироваться как безработный в течение 30 дней с момента потери работы. Кроме того, в течение семи дней с момента регистрации ему не должна быть предложена подходящая вакансия.

Досрочное назначение пенсии возможно только при условии, что лицо имеет необходимый страховой стаж, определенный Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Проверка возраста и стажа осуществляется посредством обмена информацией между Пенсионным фондом и Фондом соцстраха.

Чтобы запустить процедуру, нужно подать в Службу занятости соответствующее заявление о направлении ходатайства в Пенсионный фонд и о прекращении регистрации в качестве безработного.

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