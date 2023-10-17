Достаньте их из холодильника: Где хранить лук и чеснок, чтобы не заплесневели

Хранить лук и чеснок в холодильнике может показаться очевидным, но это приводит к тому, что эти овощи быстро портятся. В то же время, при правильных условиях они сохраняются очень долго.

Хотя как лук, так и чеснок никогда нельзя хранить в холодильнике, эффект от этого разный для обоих овощей. Лук поглощает влагу в холодильнике, что приводит к гниению, тогда как хранение чеснока в холодильнике приведет к прорастанию, сообщает Express.co.uk.

Лук всегда следует хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Солнечный свет приведет к ее прорастанию.

Читайте также: Пекари объяснили, где держать хлеб, чтобы он как можно дольше был свежим

Чеснок также нужно хранить в тех же условиях. Чеснок может храниться до трех-пяти месяцев, если хранить его в сухих и черных условиях.

В идеале лук и чеснок следует хранить в шкафу, амбаре или хорошо проветриваемом ящике. Не следует хранить их рядом с картофелем, поскольку картофель имеет высокое содержание влаги, из-за чего лук быстро портится.

Лук также производит высокий уровень этилена, гормон роста, который может привести к тому, что некоторые овощи гниют гораздо быстрее.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !