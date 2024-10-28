Дроны атаковали 2 спортзавода в Воронежской области РФ: возникли масштабные пожары, повреждены линии электропередач (видео)

Два предприятия в Воронежской области России стали целью атаки беспилотников в ночь на 28 октября. Речь идет о спиртовых заводах в Аннинском и Новохоперском районах.

Об этом написал местный губернатор Александр Гусев в своем телеграмме.

Глава региона Александр Гусев сообщил о пострадавших на предприятии в Аннинском районе – двое работников получили ранения. В результате атаки возник пожар, который удалось потушить. Повреждены несколько сооружений и техники.

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На объекте в Новохоперском районе зафиксированы меньшие разрушения – повреждена крыша хозяйственного здания и одна емкость. Возгорание не произошло.

Между тем, российское министерство обороны сообщило об уничтожении 21 украинского дрона системами противовоздушной обороны: 13 – над Белгородской областью, 6 – над Брянской, и по одному – над Воронежской и Курской областями.

На днях в Запорожском направлении Воздушные силы с JDAM уничтожили пункт связи российской оккупационной армии.

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