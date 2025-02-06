Дроны атаковали аэродром в российском Приморско-Ахтарске, откуда запускают 'шахеды' по Украине: загорелся масштабный пожар (видео)

В ночь на 6 февраля беспилотники атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, откуда российские войска осуществляют запуск дронов-камикадзе "Шахед" для ударов по украинским городам.

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Об этом сообщили начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, в районе аэродрома, куда попали беспилотники, находится один из складов, где хранятся "Шахеды".

Напомним, дроны атаковали авиазавод в Казани.

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