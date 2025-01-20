Дроны атаковали авиазавод в Казани (видео)

В Калужской области России заявили об атаке беспилотников на Казань, что привело к временному прекращению работы аэропорта и пожару на одном из предприятий. Во время атаки, вероятно, использовали беспилотники самолетного типа "Февраль". Один из дронов очевидцы вроде бы видели в Авиастроительном районе Казани.

Жители Ново-Савиновского и Авиастроительного районов слышали взрывы, а Росавиация временно закрыла аэропорт Казани для приема и отправки самолетов. Об инциденте сообщают российские медиа, Telegram-каналы и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Работа аэропортов Нижнекамска (Татарстан) и Ижевска (Удмуртия) также была приостановлена.

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По словам губернатора Владислава Шапши, системы ПВО уничтожили два дрона вечером, а еще четыре — ночью. Обломки одного из беспилотников упали на предприятие на окраине Калуги, повлекшие небольшой пожар, который быстро ликвидировали. Пострадавших и серьезных разрушений нет.

Telegram-канал Astra сообщил, что беспилотники атаковали Казанский авиационный завод имени Горбунова - филиал ПАО "Туполев". Один из дронов попал в пустой резервуар на территории предприятия.

Казанский авиазавод производит стратегические бомбардировщики Ту-160 и гражданские самолеты Ту-204 и являются одним из ключевых предприятий авиапромышленности России.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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