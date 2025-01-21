Дроны атаковали авиазавод в российском Смоленске (видео)

В ночь на вторник, 21 января, дроны поразили Смоленский авиационный завод в России. Эту информацию подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, этот завод занимается изготовлением и модернизацией военных самолетов, в частности штурмовиков Су-25. Кроме того, предприятие выполняет капитальный ремонт и техническое обслуживание авиационной техники, что позволяет РФ поддерживать боеспособность старых моделей самолетов.

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"Этот завод тесно связан с другими предприятиями оборонного комплекса РФ, поставляя компоненты или принимая участие в кооперации для создания современных авиационных систем",– отмечается в сообщении.

Глава Центра противодействия дезинформации подчеркнул, что каждая атака на подобное предприятие подрывает способность России удерживать свою авиацию в боеспособном состоянии.

Кроме того, по отдельным данным, на этом заводе производят авиационные крылатые ракеты Х-59, которые россияне почти ежедневно используют для ударов по Украине.

Напомним, 20 января дроны атаковали авиазавод в Казани.

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