Дроны атаковали Брянскую и Владимирскую области РФ: есть попадание в приборостроительный завод, ряд аэропортов приостановили работу (фото, видео)

В России сообщили о новой атаке беспилотников, во время которой были поражены объекты в двух регионах – Брянской и Владимирской областях. По предварительным данным, одной из целей стал Муромский приборостроительный завод во Владимирской области – ключевое предприятие оборонного комплекса РФ.

В местных Telegram-каналах появились видео, на которых видны поднимающиеся над местами удары дроны, взрывы и столбы дыма. В Муроме, как сообщает Telegram-канал Exilenova+, очевидцы фиксировали пролет нескольких БпЛА, звуки взрывов и жужжание дронов, что свидетельствует о массированной атаке. В частности, отмечается:

"Муромский приборостроительный завод подвергся атаке. Последствия пока уточняются, ждем официальную информацию".

Это предприятие занимается созданием частей для военной авиации РФ, флота и средств зажигания боеприпасов. Из-за своего участия в российской военной агрессии против Украины завод включен в санкционные списки как ЕС, так и Украины.

Осинт-исследователи провели геолокацию видео и подтвердили, что взрывы произошли именно на территории завода. Координаты места удара - 55.52788334348107, 41.96818120470282.

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Военно-аналитический канал world.militares сообщает, что атака, вероятно, была совершена украинскими силами. По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, в результате атаки пострадавших нет, но были повреждены несколько зданий в промышленной зоне. Также возник небольшой пожар на открытой территории, который удалось оперативно ликвидировать.

Это уже не первая атака на этот завод — предварительный удар дронами, по информации СМИ, был нанесен 30 апреля. Тогда атаку якобы провели беспилотники Службы безопасности Украины.

Таким образом, удары дронов снова стали поводом для жалоб со стороны российских властей — правда по-прежнему с минимальным признанием масштаба ущерба.

Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.

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