Дроны атаковали нефтебазу в российском Брянске: местные жители слышали взрывы, вспыхнул пожар (фото)

В ночь на 11 декабря в Брянской области России прогремели около 10 взрывов. Российские власти заявили об атаке беспилотников и пожаре в Брянске.

Об этом сообщают российские telegram-каналы Shot, Baza, губернатор Брянской области Александр Богомаз, Astra.

По данным Shot, местные жители слышали от 6 до 10 взрывов в Фокинском Брянском районе. Baza сообщила о серии взрывов в области, после которых начался сильный пожар.

Сначала российские паблики предположили, что это могла быть атака беспилотников, но официального подтверждения тогда еще не последовало.

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Впоследствии губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российское ПВО якобы уничтожило 10 беспилотников над территорией области. Он традиционно добавил, что "пострадавших и разрушений нет", но "оперативные службы работают на месте".

Позже Богомаз уточнил, что в результате атаки беспилотников в Брянске произошло возгорание на производственном объекте.

По данным Astra, в результате атаки беспилотников в Брянске загорелся нефтеперерабатывающий завод. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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