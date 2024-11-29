Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ: загорелся пожар (видео)

В Ростовской области России сообщают о якобы массированной атаке беспилотников. По данным местных Telegram-каналов, в пригороде Каменск-Шахтинского вспыхнул пожар на нефтебазе.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, российские соцсети.

По словам Слюсаря, область атаковали примерно 30 дронов. Он утверждает, что все беспилотники были уничтожены или подавлены средствами ПВО на северо-западе региона.

В то же время российские паблики сообщают о масштабном пожаре на нефтебазе "Атлас", расположенном вблизи Каменска-Шахтинского. Этот объект уже подвергался ударам украинских дронов летом 2023 года.

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Впоследствии губернатор подтвердил информацию о "большом пожаре на промышленном объекте в Каменском районе".

Нефтебаза "Атлас" принадлежит ФДКУ "Комбинат "Атлас" Федерального агентства по государственным резервам РФ в Южном федеральном округе. Она поставляет топливо для Вооруженных сил России.

В августе 2020 года на базе комбината состоялись учения "Кавказ-2020", где российские военные отрабатывали разные способы доставки нефтепродуктов – автомобильным, железнодорожным и трубопроводным транспортом.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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