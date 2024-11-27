Дроны атаковали НПЗ в российском Башкиртостане (видео)

В российском городе Салават, что в республике Башкортостан, объявили воздушную тревогу из-за неизвестного объекта, попавшего в запретную зону. Сначала объект был принят за украинский беспилотник, однако впоследствии оказалось, что это был обычный самолет АН-2, известный как "Кукурузник".

Об инциденте сообщило издание Astra 26 ноября.

По информации, сирены тревоги включились после того, как самолет залетел в зону вблизи местного нефтеперерабатывающего завода "Газпрома". Из-за темноты идентифицировать объект сразу не удалось. Охрана НПЗ открыла огонь по самолету, приняв его за дрон.

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Что произошло с самолетом дальше, пока неизвестно. В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент полета Ан-2.

В то же время другое российское издание Baza сначала сообщало об атаке беспилотников на Салават и работе ПВО. Однако позже местные власти заявили, что угрозы атаки дронов не было.

"Вероятно, местные жители приняли за дрон пролетавший мимо самолет", — отметили в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям Башкортостана.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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