Дроны атаковали НПЗ в российском Волгограде: загорелся масштабный пожар (фото)

Ночью в Волгограде раздались взрывы, которые, вероятно, связаны с атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и нефтебазу. Российские власти заявили, что обломки дрона повлекли за собой пожар на предприятии. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины позже подтвердил поражение НПЗ.

По данным российской службы BBC, в ночь на 29 января около 4:00 по местному времени дроны атаковали район нефтеперерабатывающего завода, теплоэлектростанции и нефтебазы. Официальных комментариев по поводу масштабов разрушений на тот момент не было.

Местные жители сообщали в соцсетях о сильных взрывах в южной части Волгограда. Одна из жительниц написала, что ее квартира содрогнулась от ударной волны. По данным BBC, взрыв произошел в Красноармейском районе, где расположен НПЗ компании "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка".

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Также в соцсетях распространяли видео с момента пролета беспилотника и взрыва.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что обломки дрона повлекли за собой пожар на НПЗ.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что поражен Волгоградский НПЗ — шестой по размеру в России. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное горючее.

Напомним, дроны атаковали авиазавод в Казани.

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