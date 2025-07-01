Дроны атаковали оккупированные Луганск, Донецк и Крым: на нескольких объектах бушевали пожары (фото)

В ночь на 1 июля во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы, в результате чего на ряде объектов вспыхнули пожары. В результате удара занялись российские логистические объекты, находящиеся на временно оккупированной территории.

По сообщению проекта " Донбасс Реалии " и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, речь идет о последствиях атаки дронов.

Читайте также: Дроны атаковали нефтебазу на Кубани в РФ: загорелся масштабный пожар (фото)

Российское государственное агентство "ТАСС", ссылаясь на представителей оккупационной администрации так называемой "ЛНР", сообщило, что над Луганском якобы был зафиксирован пролет более 20 беспилотных аппаратов. Также сообщалось о взрывах во временно оккупированных Крыму и Донецке.

Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!