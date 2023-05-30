Дрожжи и крапива: чем кормить клубнику, чтобы плодила больше и дольше

Каждый садовник-огородник мечтает о значительных урожаях клубники. Она вроде бы и не прихотливое растение, но чтобы клубника плодила больше и дольше, нужно правильно о ней заботиться.

Уход за клубникой на огороде включает в себя несколько важных аспектов. Клубника требует регулярного полива, особенно во время сухого периода. Обеспечьте регулярное и равномерное увлажнение почвы, избегая пересушивания или переувлажнения.

Это растение требует и подкормки. Используйте удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Его нужно проводить через каждые 4-6 недель.

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Почву под клубникой нужно укрыть слоем мульчи, например соломы, сена или древесной коры. Это поможет сохранить влагу, предотвратить рост сорняков и сохранить плоды от непосредственного контакта с почвой. Опытные огородники советуют подкармливать кусты клубники крапивой. Ее либо подкапывают под кусты клубники, либо готовят специальный раствор. В 10 литрах теплой воды растворяют 200 г сухарей и добавляют ведро измельченной крапивы. Настаивать такую подкормку нужно неделю, а затем подливать под кусты.

Измельченную крапиву также подкапывают вокруг кустов клубники. Она содержит вещества, которые могут помочь удерживать сорняки на расстоянии, снижая конкуренцию за воду и питательные вещества. Кроме того, крапива может играть роль природного отпугивателя для некоторых вредных насекомых, уменьшая вероятность их появления.

А еще клубника любит дрожжи. Раствор дрожжей может быть использован как природное удобрение, содержащее много полезных микроэлементов. Этот раствор может способствовать росту и развитию клубники, особенно если почва имеет недостаточное количество необходимых питательных веществ. Раствор дрожжей может быть применен путем полива растений или подкормки почвы. Для этого 100 граммов живых дрожжей разводят в ведре воды, настаивают двое суток, а затем поливают раствором кусты клубники.

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