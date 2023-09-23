Два комнатных растения, которые "питаются" энергетикой хозяев

Некоторые растения могут доставлять определенный дискомфорт: резкий запах под носом, эстетическая сторона. Однако другие – извлекают энергетику своих хозяев.

Такие комнатные растения нельзя размещать в спальне и некоторых других местах. Речь идет о кактусах и монстерах.

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1. Кактусы. Считается, что кактусы извлекают энергию из человека. Все потому, что они часто растут в засушливых районах и имеют колючки.

Также кактусы часто содержат алкалоиды, которые могут быть токсичными для людей. Однако эти алкалоиды не особенно концентрированы, но такой вазон нельзя ставить в спальне. В таком случае могут возникнуть проблемы со сном, появиться усталость, головные боли и т.д.

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2. Монстера – это красивое и неприхотливое растение, которое может стать отличным украшением для любого помещения. Однако не стоит ставить ее в комнате, где вы отдыхаете или спите. Благодаря своим большим, дырчатым листьям монстера создает ощущение тропической атмосферы в доме.

Это неприхотливое растение, которое может расти в разных условиях. Однако для того чтобы монстера хорошо развивалась, ей необходимо обеспечить следующие условия:

Свет: монстер нуждается в ярком, но рассеянном свете. Прямые солнечные лучи могут повредить листья растения.

монстер нуждается в ярком, но рассеянном свете. Прямые солнечные лучи могут повредить листья растения. Температура: оптимальная температура для монстеров составляет 20-25 градусов по Цельсию.

оптимальная температура для монстеров составляет 20-25 градусов по Цельсию. Влажность воздуха: монстер любит повышенную влажность воздуха. Рекомендуется регулярно опрыскивать листья растения водой.

монстер любит повышенную влажность воздуха. Рекомендуется регулярно опрыскивать листья растения водой. Полив: монстер нуждается в регулярном поливе. Почва в горшке должна быть всегда слегка влажной.

монстер нуждается в регулярном поливе. Почва в горшке должна быть всегда слегка влажной. Подкормку: монстеру подкармливают с весны по осень раз в месяц. Для подкормки используют органические или минеральные удобрения.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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