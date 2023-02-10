Две российские ракеты 'Калибр' вошли в воздушное пространство НАТО

Во время массированной атаки россиян на украинские населенные пункты 10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр" нарушили воздушное пространство Румынии и Молдовы. Таким образом они вошли в воздушное пространство НАТО.

Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Фейсбуке, эти ракеты были запущены из акватории Черного моря. "Две крылатые ракеты "Калибр" вошли в воздушное пространство страны НАТО", – говорится в сообщении.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил в своем Телеграмм-канале, что российские ракеты во время массированного обстрела Украины пересекли границы Молдовы и Румынии.

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"Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря", – написал Залужный.

Между тем, в Минобороны Молдовы подтверждают, что в воздушное пространство страны вошла российская ракета. Об этом передает deschide.md

В 10:18 зафиксировали ракету, пересекшую воздушное пространство Республики Молдова, над городом Мокрая Приднестровского региона, а впоследствии над городом Косеуць, направляясь в сторону Украины.

"Отмечаем, что Министерство обороны по сотрудничеству с ответственными структурами в стране внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова", – говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что глава дипломатического ведомства Нику Попеску распорядился срочно вызвать посла россии в Молдове Олега Васнецова, чтобы указать ему на недопустимость нарушения воздушного пространства страны.

Румынское издание "Радио Свобода" сообщает, что министерство обороны Румынии заявило им, что "информация о российской ракете, пролетевшей над воздушным пространством Румынии, не подтверждается".

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