''Дымит, горит!'': пограничники эффектно взорвали грузовик вместе с оккупантами (видео)

На одном из направлений фронта пограничники из бригады "Стальная граница" минули грузовик российских захватчиков. Она была уничтожена вместе с русскими боевиками.

Видео, как FPV-дрон попадает в военный КамАЗ, опубликовала Государственная пограничная служба Украины. На нем можно увидеть, как аэроразведка "Стальной границы" зафиксировала технику россиян, а затем направила в нее беспилотник.

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В ГПСУ также показали эмоции оператора дрона, попавшего в КамАЗ. Мужчина, когда дрон приблизился вплотную к грузовику, начал кричать: "Давай, давай, давай!". И когда попадание было успешным, он воскликнул "Ееееее!" но на радостях поднял руки вверх.

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"Эскадрон, спасибо! Дымит, горит?", – спросил он, и когда оператору ответили, что да, он обрадовался еще больше.

"Пограничники "Стальной границы" обнаружили вражеский грузовик, который направлялся к позициям оккупантов. Оператор FPV-дрона ювелирно доставил в кузов камазу взрывной "подарок"", - прокомментировали это видео в ГПСУ.

Напомним, ранее украинские военные впервые уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ".

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