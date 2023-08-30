''Димить, горить!'': прикордонники ефектно підірвали вантажівку разом з окупантами (відео)

На одному з напрямків фронту прикордонники з бригади "Сталевий кордон" мінуснули вантажівку російських загарбників. Її було знищено разом з російськими бойовиками.

Відео, як FPV-дрон влучає у військовий КамАЗ, опублікувала Державна прикордонна служба України. На ньому можна побачити, як аеророзвідка "Сталевого кордону" зафіксувала техніку росіян, а потім направила у неї безпілотник.

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У ДПСУ також показали емоції оператора дрона, який влучив у КамАЗ. Чоловік, коли дрон наблизився упритул до вантажівки, почав кричати: "Давай, давай, давай!". І коли влучання було успішним, він вигукнув "Єєєєєє!" та на радощах здійняв руки вгору.

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"Ескадрон, дякую! Димить, горить?", – спитав він, і коли оператору відповіли, що так, він зрадів ще більше.

"Прикордонники "Сталевого кордону" виявили ворожу вантажівку, яка прямувала до позицій окупантів. Оператор FPV-дрона ювелірно доставив у кузов камазу вибуховий "подарунок"", – прокоментували це відео у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше українські військові вперше знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ".

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