ЗСУ з Хаймарса знищили Р-330Ж 'Житель' окупантів разом з екіпажем (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, захисникам України вдалося ліквідувати російський комплекс РЕБ Р-330Ж "Житель" разом з екіпажем.

Для цього військові завдали удару з РСЗВ "HIMARS". Про знищення комплексу повідомив український журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

"Російський військовий КамАЗ, який потрапив під пильне око українських аеророзвідників із підрозділу Flying Skull, "випадково" вивів нашу пташку на дорогий подарунок – комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" не дуже вміло захований під деревами", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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Зазначається, що удар знищив російський комплекс, а також живу силу окупантів. На відео можна побачити, як українські військові виявили розташування Р-330Ж "Житель", а тоді завдали точного удару по техніці загарбників.

Точний час та місце знищення комплексу "Житель" не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 18 серпня кілька вибухів пролунали в окупованому Енергодарі. Було підірвано кабінет так званого начальника поліції міста під час наради.

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