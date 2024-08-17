Едва помещается во рту: женщина в США имеет самый широкий язык в мире (фото, видео)

Жительница Техаса Бриттани Лакайо вошла в историю, установив мировой рекорд за самый широкий язык. По официальным данным Книги рекордов Гиннеса, ширина ее языка составляет впечатляющие 7,9 см (3,11 дюйма).

Лакайо решила подать заявку на установление рекорда после того, как узнала о бывшей рекордсменке Эмили Шленкер, чей язык имел ширину 2,89 дюйма.

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Измерения подтвердили, что язык Лакайо имеет такую же ширину, как и средняя длина языка взрослой женщины – 3,11 дюйма. То есть ее язык на целый дюйм шире его длины, если измерять от надгортанника – хрящевого лоскута, расположенного позади языка.

Женщина с самым широким языком. Источник: guinnessworldrecords.com

Женщина с самым широким языком. Источник: guinnessworldrecords.com

Женщина с самым широким языком. Источник: guinnessworldrecords.com

Женщина с самым широким языком. Источник: guinnessworldrecords.com

Женщина с самым широким языком. Источник: guinnessworldrecords.com

"Это аккуратно и немного смешно", — сказала Лакайо в комментарии Книге рекордов Гиннеса.

Мужская версия рекорда принадлежит американцу Брайану Томпсону, чей язык имеет ширину 8,86 см (3,49 дюйма).

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