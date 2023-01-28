Егеря-десантники показали разгром окопов и блиндажей россиян возле Кременной: эффектное видео из дрона
Егеря-десантники показали разгром российских оккупантов в районе Кременной Луганской области. Враг привез новое пополнение, а украинские защитники очень быстро заметили и уничтожили.
Видео опубликовали в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ. На ролике видна зрелищная ликвидация техники и личного состава врага.
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Отмечается, что воины 71-й отдельной егерской бригады ДШУ показали, как разгромили укрепление россиян в Кременной.
"Оккупанты привезли сюда новое пополнение. Но не успели свежие силы толком рассмотреть местность, как их заметили дроны егерей-десантников", – говорится в сообщении.
Координаты из дронов передали на самоходные артиллерийские установки "Краб" и ударили по грузовику россиян и месту, где оккупанты нарыли окопы и построили блиндажи.
"Под таким огневым шквалом любой тайник станет последним", – отметили в Telegram-канале.
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Напомним, что Россия может повторить большое наступление уже в феврале-марте этого года. Об этом пишет зарубежное издание со ссылкой на людей, близких президенту России.
В то же время польский генерал спрогнозировал один из сценариев предполагаемого наступления кафиров.
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