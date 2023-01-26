В сети показали работу пулемета М2 Browning по российским позициям: видео

Украинские военные продолжают давать отпор российским оккупантам. Их уничтожают из разных видов оружия и техники.

В частности, из крупнокалиберного пулемета Browning M2. В сети показали видео его работы по позициям захватчиков.

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Видео дня

Основные характеристики пулемета Browning M2

Вес – 38 кг, с трехногой и T&E – 58 кг.

Длина – 1650 мм.

Длина ствола – 1143 мм.

Патрон – 50 BMG (12,7x99 мм).

Действие – короткое отбойное действие.

Темп огня: 450-575 выстрелов/мин (M2HB), 750-850 выстрелов/мин (AN/M2), 1,200 выстрелов/мин (AN/M3).

Дульная скорость – 887,1 м/с (M33 Ball).

Система питания – лента (M2 или M9 типа).

Пулемет Browning M2 или пулемет Browning 50 калибра – крупнокалиберный пулемет, который разработал в конце Первой мировой войны Джон Браунинг. Его прозвали Ma Deuce или "калибр 50".

Этот пулемет, имеющий различные модификации, эффективен против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах.

Его использовали в ряде военных конфликтов: Вторая мировая война, Корейская и Вьетнамская войны, Иракская война и т.д.

Пулемет Browning M2 остается на вооружении многих стран НАТО и ряда других стран.

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Шар типа 50 BMG подвержен меньшему воздействию ветра, по сравнению с более легкими шарами меньших калибров, поэтому 50 BMG широко применяется в крупнокалиберных снайперских винтовках.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году правительство Италии 28 февраля объявило об отправке оружия в Украину, в том числе пулеметов M2.

Также итальянское правительство передало пулеметы MG 42/59 – итальянский единственный пулемет, созданный на базе MG-3.

Напомним, что руководитель ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

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