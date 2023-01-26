В сети показали работу пулемета М2 Browning по российским позициям: видео
Украинские военные продолжают давать отпор российским оккупантам. Их уничтожают из разных видов оружия и техники.
В частности, из крупнокалиберного пулемета Browning M2. В сети показали видео его работы по позициям захватчиков.
Читайте также: Противотанковый расчет ВСУ уничтожил российскую пехоту и боевую машину врага: эффектное видео
Основные характеристики пулемета Browning M2
- Вес – 38 кг, с трехногой и T&E – 58 кг.
- Длина – 1650 мм.
- Длина ствола – 1143 мм.
- Патрон – 50 BMG (12,7x99 мм).
- Действие – короткое отбойное действие.
- Темп огня: 450-575 выстрелов/мин (M2HB), 750-850 выстрелов/мин (AN/M2), 1,200 выстрелов/мин (AN/M3).
- Дульная скорость – 887,1 м/с (M33 Ball).
- Система питания – лента (M2 или M9 типа).
Пулемет Browning M2 или пулемет Browning 50 калибра – крупнокалиберный пулемет, который разработал в конце Первой мировой войны Джон Браунинг. Его прозвали Ma Deuce или "калибр 50".
Этот пулемет, имеющий различные модификации, эффективен против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах.
Его использовали в ряде военных конфликтов: Вторая мировая война, Корейская и Вьетнамская войны, Иракская война и т.д.
Пулемет Browning M2 остается на вооружении многих стран НАТО и ряда других стран.
Читайте также: Батальон "Скала" показал работу САУ 2С7 "Пион" возле Бахмута (видео)
Шар типа 50 BMG подвержен меньшему воздействию ветра, по сравнению с более легкими шарами меньших калибров, поэтому 50 BMG широко применяется в крупнокалиберных снайперских винтовках.
На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году правительство Италии 28 февраля объявило об отправке оружия в Украину, в том числе пулеметов M2.
Также итальянское правительство передало пулеметы MG 42/59 – итальянский единственный пулемет, созданный на базе MG-3.
Напомним, что руководитель ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!