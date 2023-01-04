Буданов анонсировал большое контрнаступление ВСУ весной и назвал главную цель

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

Такими ожиданиями Буданов поделился в интервью для ABC News. Кроме этого, он назвал главную цель контрнаступления.

"Это освобождение территорий и нанесение окончательных поражений российской федерации. Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем – это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права", – заявил глава ГУР.

Также Буданов не исключает дальнейших ударов по территории россии. Впрочем, он не стал говорить, кто именно будет стоять за этими атаками.

По его словам, удары будут наноситься все глубже внутри рф, однако он сможет прокомментировать это только после окончания войны.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, самая сложная ситуация на участке Соледар-Бахмут-Майорск.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В то же время, он считает, что россиян ждет новая волна мобилизации.

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