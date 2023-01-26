У мережі показали роботу кулемета М2 Browning по російських позиціях: відео

Українські військові продовжують давати відсіч російським окупантам. Їх знищують з різних видів зброї та техніки.

Зокрема з великокаліберного кулемета Browning M2. У мережі показали відео його роботи по позиціях загарбників.

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Основні характеристики кулемета Browning M2

Відео дня

Вага – 38 кг, з триногою і T&E – 58 кг.

Довжина – 1650 мм.

Довжина ствола – 1143 мм.

Набій – 50 BMG (12,7x99 мм).

Дія – коротка відбійна дія.

Темп вогню: 450-575 пострілів/хв (M2HB), 750-850 пострілів/хв (AN/M2), 1,200 пострілів/хв (AN/M3).

Дульна швидкість – 887,1 м/с (M33 Ball).

Система живлення – стрічка (M2 або M9 типу).

Кулемет Browning M2 або кулемет Browning 50 калібру – великокаліберний кулемет, який розробив наприкінці Першої світової війни Джон Браунінг. Його прозвали Ma Deuce або "калібр 50".

Цей кулемет, який має різні модифікації, ефективний проти піхоти, неброньованого та легкоброньованого транспорту, човнів та літаків на низьких висотах.

Його використовували під час низки військових конфліктів: Друга світова війна, Корейська та В'єтнамська війни, Іракська війна тощо.

Кулемет Browning M2 залишається на озброєнні багатьох країн НАТО та низки інших країн.

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Куля типу 50 BMG схильна до меншого впливу вітру, в порівнянні з легшими кулями менших калібрів, тому 50 BMG широко застосовується у великокаліберних снайперських гвинтівках.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року уряд Італії 28 лютого оголосив про відправку зброї в Україну, зокрема кулеметів M2.

Також італійський уряд передав кулемети MG 42/59 – італійський єдиний кулемет, створений на базі MG-3.

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

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