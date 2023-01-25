Протитанковий розрахунок ЗСУ знищив російську піхоту та бойову машину ворога: ефектне відео

Протитанковий розрахунок ЗСУ знищив російську піхоту та бойову машину ворога. Для цього використали МТ-12 "Рапіра".

Потужного удару було завдано вночі. Про це йдеться на Facebook-сторінці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

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"Протитанковий розрахунок воїнів 28-ої омбр, застосовуючи перевірену часом МТ-12 "Рапіра", наніс з засідки нищівне вогневе ураження по скупченню російської піхоти та знищив бойову машину противника", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що Збройні Сили Україні робитимуть усе можливе, аби російська війна закінчилася вже цього року. Проте закінчення війни залежить не лише від України.

Керівник ГУР Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

Заступник начальника розвідки при Міноборони Вадим Скібіцький розповів про майбутній можливий наступ росіян. Раніше він уже оцінював терміни закінчення війни в Україні.

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