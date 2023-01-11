Снайпери ССО показали знищення окупантів на Бахмутському напрямку, яким не допомагає навіть темрява (відео)

Снайпери Сил спеціальних операцій України нищать окупантів на Бахмутському напрямку. Ворогу від українських захисників не сховатися ні вдень, ні вночі.

ССО влучним вогнем нищать російських терористів, які зі зброєю прийшли захопити українську землю. Ефектне відео роботи снайперів-спецпризначенців опублікували Сили спеціальних операцій у своєму Telegram-каналі.

Там зауважили, що росіяни під Бахмутом безперестанку намагаються наблизитися до позицій воїнів Сил оборони і захопити їх. Це відбувається і вдень і вночі.

"Утім, снайпери ССО влучним вогнем нищать ворога, якому не допомагають ані темрява, ані спроби укритися", – йдеться у повідомленні.

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Як пише Bloomberg з посиланням на джерело в одному із західних оборонних відомств, росіяни сильно виснажуються у своїх намаганнях захопити Бахмут Донецької області. Завдяки цьому в української армії з'являється шанс до нової контратаки.

Водночас російська окупаційна армія змогла досягнути на Бахмутському напрямку тільки незначного тактичного успіху, але при цьому зазнавши величезних втрат серед особового складу.

"Російські війська були виснажені і розтягнуті (баями за Сєвєродонецьк влітку 2022 року, – ред.), що відкрило можливість Україні почати успішні контрнаступи восени", – сказав співрозмовник Bloomberg про прорив ЗСУ на Харківщині та наступні успіхи України.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 11 січня на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, що запеклі бої у Соледарі та Бахмуті свідчать про необхідність посилення військової допомоги для України.

"В останні дні ми бачили запеклі бої біля Бахмута і Соледара на сході України. Це знову свідчить про хоробрість українських Збройних сил, бо вони борються для захисту своєї Батьківщини. Це також свідчить, наскільки життєво важливо, аби ми збільшили нашу військову підтримку для України, – наголосив Столтенберг.

Раніше тактична група "Адам" провела унікальну спецоперацію на одному з найгарячіших напрямків фронту. Біля Бахмута було вбито 15 російських окупантів, ще шестеро ворогів потрапили у полон.

Також Збройні Сили Україні робитимуть усе можливе, аби російська війна закінчилася вже цього року. Проте закінчення війни залежить не лише від України.

Керівник ГУР Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

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